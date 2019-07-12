Евросоюз просит Россию сохранить Договор о РСМД

17:22, 14 июля 2019, ПАИ

Евросоюз просит Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте Европейского совета, пишет газета «Коммерсантъ».

В документе говорится о значимости Договора. «Мы глубоко озабочены развитием ситуации вокруг Договора о РСМД, действие которого может прекратиться 2 августа», - сказано в заявлении.

В нём также содержится призыв к России срочно принять меры для обеспечения полного и проверяемого выполнения положений договора. «Мы твердо призываем Российскую Федерацию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям договора», — отмечается в заявлении Евросовета.

Авторы послания называют ближайшие дни последним шансом для диалога и принятия необходимых мер для сохранения Договора о РСМД. «Европейский союз подтверждает свою давнюю приверженность проверяемому и эффективному контролю над ядерным оружием и разоружению на основе договоров», — сказано в документе.

Первыми о временном прекращении участия в Договоре о РСМД заявили Соединённые штаты. Случилось это в феврале. После этого Россия объявила о приостановке участия в Договоре, соответствующий закон 3 июля подписал президент России Владимир Путин.