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Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу

В Стругах Красных полиция раскрыла угон такси, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Угон «Шкоды» был совершен утром 13 июля от дома по улице Крестьянской. Водитель не сразу заявил о произошедшем в полицию, сначала он попытался разыскать ее вместе со знакомым. Однако поиски не увенчались успехом, и потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. Он рассказал, что к нему в такси сели двое молодых людей, которые собирались ехать в Плюссу. Когда водитель ненадолго вышел по делам, оставив ключ в замке зажигания, незнакомцы уехали на его машине в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции раскрыли преступление по «горячим следам» и нашли угнанную «Шкоду» в Плюссе. Злоумышленники бросили ее в кустах и скрылись, но оперативники установили их личности. Подозреваемыми оказались двое жителей поселка Плюсса 19-и и 20-и лет. Один из них учится в Санкт-Петербурге. Предположительно, злоумышленники отдыхали в кафе в Стругах Красных и решили вернуться домой «бесплатно». 

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Иномарка возвращена владельцу.

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