Волонтерский лагерь открылся в усадьбе Строгановых в Порховском районе

15:22, 15 июля 2019, ПАИ

15 июля в усадьбе Волышово в Порховском районе начал работу летний волонтерский лагерь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Добровольческое мероприятие, направленное на сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строгановых с парком XII-XIX веков», собрало порядка 20 волонтеров из Псковской области, Санкт-Петербурга и Мурманска.

В течение двух недель они очистят территорию памятника от мусора и поросли, проверят состояние усадьбы с фотофиксацией, займутся восстановлением голубятни, помогут специалистам привести в порядок кровлю на здании главной конюшни. К добровольческой работе могут присоединиться все желающие.

Участников слёта также ждет культурно-образовательная программа, в рамках которой запланированы практические занятия со специалистами по охране объектов культурного наследия, экскурсионные маршруты, музыкальные фестивали. В частности, волонтеры узнают об основах сохранения памятников в соответствии с федеральным законодательством, об истории рода Строгановых, специфике деревянного зодчества и псковской архитектуры. Добровольцы примут участие в мастер-классе по каменной кладке в деле реставрации объектов культурного наследия.

Волонтерский лагерь в Волышово впервые открылся летом 2018 года. Тогда усилиями 20 добровольцев был скошен борщевик, вырублен кустарник, из-под обломков здания извлекли элементы декора, лепнины, остатки дубового паркета. Удалось заменить кровлю на школе ремесел, начать работы по восстановлению голубятни.

Организатор слета - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

Вопрос сохранения усадьбы Строгановых держит на особом контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В сентябре 2018 года он подписал план мероприятий по сохранению и возрождению уникального памятника, подготовленный областным комитетом по охране объектов культурного наследия. Документ рассчитан на 2018–2024 годы и включает ряд восстановительных мероприятий, сроки их исполнения, в плане указаны ответственные лица, объем и источники финансирования работ.

Усадебный дом в имении Васильчиковых и Строгановых в Волышово спроектировал в 60-х годах XIX века архитектор М. Макаров для его зятя графа А. Строганова. Первая постройка была деревянной, затем построили дом из камня под руководством петербургского архитектора К. Шмидта. В усадьбе есть парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Сейчас все они находятся в аварийном состоянии, требуется ремонт зданий, консервационные и противоаварийные работы.