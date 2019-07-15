Два кандидата-самовыдвиженца не будут участвовать в допвыборах в Псковское облсобрание

18:37, 15 июля 2019, ПАИ

Два кандидата самовыдвиженца выбыли из борьбы за мандат депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №2. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, в окружную избирательную комиссию №2, полномочия которой возложены на ТИК Пскова, поступило письменное заявление от Елены Луцай о снятии своей кандидатуры с довыборов в Собрание. Причиной отказа от участия в выборах она назвала изменившиеся личные обстоятельства. Окружная избирательная комиссия удовлетворила обращение Елены Луцай.

Ранее Елена Луцай в порядке самовыдвижения и представила в избирком документы для регистрации, в том числе списки избирателей в свою поддержку.

Также ОИК рассмотрела документы, представленные для регистрации кандидатом в региональный парламент самовыдвиженцем Андреем Гарусовым. Комиссия приняла решение об отказе в регистрации кандидатом. Причиной послужило недостаточное количество достоверных подписей избирателей, что согласно подпункту «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Псковской области, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

12 июля избирательная комиссия зарегистрировала пятерых кандидатов на довыборах в Собрание. Это выдвинутый ЛДПР Артем Васильев (1991 года рождения, образование-высшее, помощник депутата Госдумы Антона Морозова, проживает в Пскове), кандидат от «Яблоко» Артур Гайдук (1965 года рождения, образование- высшее, врач скорой медицинской помощи Псковской станции скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва, проживает в Пскове), кандидат от «Единой России» Игорь Максимов (1961 года рождения, образование- высшее, советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания», проживает в Пскове), выдвинутый от «Справедливой России» Павел Николаев (1974 года рождения, образование-высшее, директор ООО «Подкова», проживает в Пскове» и Александр Ножка, который идёт на выборы от КПРФ (1960 года рождения, образование- высшее, главный агроном ЗАО «Агрофирма «Победа», проживает в Пскове).

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания состоятся в Единый день голосования 8 сентября.