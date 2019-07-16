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Общество

После ареста на 10 суток опочанин стал платить алименты и общаться с ребенком

После административного ареста на 10 суток житель Опочецкого района принял меры к погашению задолженности по алиментам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области. 

Долгое время мужчина не платил алименты и не помогал ребенку, не участвовал в его воспитании. Общая задолженность составила порядка 400 тыс. рублей. Приставы вынесли в отношении должника постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации, наложили аресты на его банковские карты. Кроме того, было вынесено постановление о розыске должника, несколько раз его доставляли к судебному приставу-исполнителю принудительным приводом. Также за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка был составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ, суд назначил отцу-алиментщику 10 суток административного ареста.

После этого к приставам обратилась бывшая жена опочанина и написала заявление об отзыве исполнительного листа. Она пояснила, что после привлечения к административной ответственности он стал регулярно оплачивать алименты, общаться с ребёнком и покупать ему личные вещи.

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