0
12:07
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»
12:05
Начался ПАИ-live по информатизации регионального здравоохранения
11:44
Молодежный форум «Без границ» начинает работу в Псковской области
09:28
Об электронных медкартах и вызове врача через интернет расскажет гость ПАИ-live
09:10
Фестивальный день ждет Псков 20 июля
22:44
Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в ТИК
18:18
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Еще новости
Общество

Частичное лунное затмение смогут наблюдать псковичи в ночь на 17 июля

В ночь на 17 июля на всей территории России можно будет наблюдать частичное лунное затмение. Об этом пишет газета «Известия».  

Начнётся оно 16 июля в 21:43. По мере того, как Луна будет приближаться к краю земной тени, затмение станет более заметным. Предполагается, что в 23:01 спутник Земли полностью погрузится в земную полутень, а максимальная фаза наступит в 00:31 17 июля – именно в этот момент больше половины диска Луны окажется в южной части земной тени. Такая фаза продлится до 2:00, пока спутник не выйдет из полутени. Конец затмения наступит в 3:17.

Также сообщается, что недалеко от Луны будет сиять Сатурн, а западнее можно будет увидеть Юпитер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»
16 июля 2019
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»
Начался ПАИ-live по информатизации регионального здравоохранения
16 июля 2019
Начался ПАИ-live по информатизации регионального здравоохранения
Молодежный форум «Без границ» начинает работу в Псковской области
16 июля 2019
Молодежный форум «Без границ» начинает работу в Псковской области
Об электронных медкартах и вызове врача через интернет расскажет гость ПАИ-live
16 июля 2019
Об электронных медкартах и вызове врача через интернет расскажет гость ПАИ-live
Фестивальный день ждет Псков 20 июля
16 июля 2019
Фестивальный день ждет Псков 20 июля
Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в ТИК
15 июля 2019
Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в ТИК
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
15 июля 2019
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»

Идет загрузка...