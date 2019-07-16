Частичное лунное затмение смогут наблюдать псковичи в ночь на 17 июля

09:51, 16 июля 2019, ПАИ

В ночь на 17 июля на всей территории России можно будет наблюдать частичное лунное затмение. Об этом пишет газета «Известия».

Начнётся оно 16 июля в 21:43. По мере того, как Луна будет приближаться к краю земной тени, затмение станет более заметным. Предполагается, что в 23:01 спутник Земли полностью погрузится в земную полутень, а максимальная фаза наступит в 00:31 17 июля – именно в этот момент больше половины диска Луны окажется в южной части земной тени. Такая фаза продлится до 2:00, пока спутник не выйдет из полутени. Конец затмения наступит в 3:17.

Также сообщается, что недалеко от Луны будет сиять Сатурн, а западнее можно будет увидеть Юпитер.