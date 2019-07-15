Шесть человек сдали документы для регистрации кандидатами на довыборы в Псковскую гордуму

12:21, 16 июля 2019, ПАИ

Шесть человек представили документы на регистрацию в территориальную избирательную комиссию Пскова для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В ТИК документы подали:

- главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая, которую выдвинуло региональное отделение «Единой России». Она родилась в 1961 году, имеет высшее образование и проживает в Пскове.

- заместитель генерального директора ООО «УО» Городская управляющая компания» Татьяна Филипченкова. Её выдвинуло региональное отделение партии «Справедливая Россия». Кандидат родилась в 1979 году, имеет высшее образование, проживает в Пскове.

- директор ООО частная охранная организация «Областное агентство безопасности» Олег Луценко. Кандидата выдвинуло региональное отделение КПРФ. Он родился в 1961 году, имеет высшее образование, проживает в Пскове.

- директор ООО «Эко-край «Псковский» Игорь Романов, которого выдвинуло региональное отделение «Партии Роста». Он родился в 1977 году, имеет высшее образование, проживает в Пскове.

- начальник отдела внедрения ООО «МИП» «ДЭМИСМЕД» Николай Кузьмин. Его выдвинуло региональное отделение партии «Яблоко». Кандидат родился в 1980 году, имеет высшее образование, проживает в Пскове.

- официальный уполномоченный представитель гражданского регионального автономного движения «ГРАД России» Василий Краснов. Кандидат воспользовался правом самовыдвижения. Он родился в 1983 году, имеет среднее профессиональное образование, проживает в Пскове.

Также об участии в довыборах депутата Псковской городской Думы в порядке самовыдвижения уведомил ТИК директор ООО «ТВ-Медиа» Павел Чернов. Он родился в 1970 году, имеет среднее профессиональное образование, проживает в Пскове.

Территориальная избирательная комиссия Пскова приняла документы для заверения списка кандидатов от регионального отделения политической партии «Социальной защиты», которая на дополнительные выборы депутата гордумы выдвинула председателя ликвидационной комиссии центра дополнительного образования «Айтилён» Виктора Широбокова. Он родился в 1967 году, имеет высшее образование, проживает в Пскове.

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с отказом Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата 13 декабря 2018 года. Он перешёл в Псковское областное Собрание. Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.