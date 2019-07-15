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Экономика

Транзит 750 килограммов белорусского мёда запретили в Псковской области

13 июля в Псковской области запретили транзит 750 килограммов мёда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Партия направлялась в Вологодскую область из Белоруссии и была задержана на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в пункте пересечения государственной границы в деревне Долосцы Себежского района. В ходе ветеринарного контроля специалисты Россельхознадзора не обнаружили маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате товара в Белоруссию. По факту выявленного нарушения оформлен протокол об административном правонарушении.

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