Транзит 750 килограммов белорусского мёда запретили в Псковской области

16:38, 16 июля 2019, ПАИ

13 июля в Псковской области запретили транзит 750 килограммов мёда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия направлялась в Вологодскую область из Белоруссии и была задержана на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в пункте пересечения государственной границы в деревне Долосцы Себежского района. В ходе ветеринарного контроля специалисты Россельхознадзора не обнаружили маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате товара в Белоруссию. По факту выявленного нарушения оформлен протокол об административном правонарушении.