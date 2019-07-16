Более 300 артистов приедут на фестиваль уличного искусства в Белоруссии

17:12, 16 июля 2019, ПАИ

Более 300 артистов соберет 8-й фестиваль уличного искусства в белорусском Гродно 27 июля. Как пишет БЕЛТА, на фестиваль приедут представители Белоруссии, России, Польши, Украины, Литвы, Испании и Италии.

В центре Гродно будут работать музыкальные, танцевальные, театральные и перформансные творческие площадки. На улицах города можно будет встретить музыкантов, танцоров, актеров уличных театров, живых статуй, ходулистов и мастеров огненного шоу.

Откроет фестиваль традиционное театрализованное шествие всех участников с площади Ленина к сцене у молодежного центра «Гродно». Возглавят шествие представители школы карнавальной самбы и бразильских барабанов Raccoon Batucada из Минска.

Кроме традиционных для фестиваля направлений, в Гродно организуют фотовыставки, а также несколько интерактивных театральных перформансов.