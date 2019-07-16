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Общество

Военнослужащим хотят запретить рассказывать о себе в интернете и СМИ

Министерство обороны России планирует запретить военнослужащим рассказывать в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о принадлежности к вооруженным силам и своем местоположении. Как пишет РИА Новости, это расширит список грубых дисциплинарных проступков военнослужащих. 

Ведомство уже подготовило соответствующий проект указа президента России, который может обновить дисциплинарный устав вооруженных сил.

Помимо этого, грубым дисциплинарным проступком будет считаться распространение информации о деятельности органов военного управления, в том числе сведений о дислокации или передислокации.

Документ также предписывает запрет на использование и хранение во время боевых действий, учений, прохождения сборов или дежурства изделий, которые могут распространять фотографии, видео или данные геолокации через интернет.

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