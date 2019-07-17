Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза

09:56, 17 июля 2019, ПАИ

По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники. Их количество увеличилось в четыре раза по сравнению с 2017-м, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные антивирусной лаборатории «Доктор Веб».

В этом году за шесть месяцев было уже 71,5 млн кибератак, ожидается, что к январю 2020-го их будет более 100 млн.

Вредоносные программы, как правило, блокируют доступ умных устройств в интернет, и могут передавать контроль над ними злоумышленникам. Исследователи определили, что самые популярные инструменты взломщиков - троянцы для проведения DDoS-атак, вредоносный софт, позволяющий управлять устройствами без ведома владельцев, красть данные пользователей, менять алгоритмы работы, программы, позволяющие генерировать криптовалюту.

Отмечается, что в России умных устройств пока немного, но количество атак на них растёт.