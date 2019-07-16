Женщина погибла, а 4-летняя девочка пострадала в ДТП в Псковском районе

11:06, 17 июля 2019, ПАИ

В Псковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 34-летняя женщина и пострадала четырёхлетняя девочка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП случилось 16 июля в 16:55 на 35-ом километре трассы Подборовье – Лопатово - Боровичи. 34-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. Водитель погибла на месте, её пассажирка – 4-летняя девочка - получила незначительные травмы.

Также в этот день в Пскове в 17:00 у дома №29/31 на Рижском проспекте 24-летний водитель автомобиля Fiat Punto сбил выбежавшего на проезжую часть вне пешеходного перехода пятилетнего мальчика. Ребёнок с травмами был госпитализирован.

Всего за 16 июля в Псковской области зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, пять - получили ранения различной степени тяжести.