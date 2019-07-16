Смартфон за 25 тысяч рублей вытащили из кармана посетителя в кафе на Пароменской в Пскове

15:20, 17 июля 2019, ПАИ

В Пскове в кафе на улице Пароменской 25-летний молодой человек лишился телефона за 25 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, смартфон вытащил из кармана пиджака ранее судимый 38-летний горожанин. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

Днем 14 июля в Дедовичах 35-летняя безработная местная жительница украла смартфон из кармана спортивной куртки в квартире дома по улице Комбрига Васильева. Телефон принадлежит 37-летнему мужчине. Похищенное имущество изъяли. Ведется следствие.

В Невеле 42-летняя гражданка сообщила в полицию о том, что в период с 11 по 12 июля из квартиры дома по улице Пушкина был украден музыкальный центр. Полицейские нашли подозреваемого в совершении данной кражи, им оказался неработающий судимый 31-летний житель Невельского района. По данному факту возбудили уголовное дело. Аппаратура обнаружена и изъята.