Сергей Мезенцев подал документы для выдвижения кандидатом на пост главы Новоржевского района

11:26, 17 июля 2019, ПАИ

Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост главы муниципалитета. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергея Мезенцева на выборы выдвинула партия «Единая Россия». До этого он стал победителем предварительного партийного голосования, набрав 82,65% голосов.

Выборы главы Новоржевского района состоятся в Единый день голосования 8 сентября.