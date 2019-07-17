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Сергей Мезенцев подал документы для выдвижения кандидатом на пост главы Новоржевского района

Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост главы муниципалитета. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергея Мезенцева на выборы выдвинула партия «Единая Россия». До этого он стал победителем предварительного партийного голосования, набрав 82,65% голосов.

Выборы главы Новоржевского района состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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