Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» откроется в Великих Луках

16:20, 17 июля 2019, ПАИ

В Великих Луках откроется центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – компании «Экопром». Как заявил директор «Экопрома» Сергей Пайст, в некоторых районах Псковской области начнут работу официальные представительства регионального оператора. Об этом совещания с главами районов, которое проводит 17 июля вице-губернатор Псковской области Василий Осипов передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Пайста, сотрудники компании уже провели ряд встреч в муниципалитетах, а со следующей недели он лично планирует посетить районы.

Сергей Пайст также рассказал, что местные жители беспокоятся, когда не приходят квитанции на оплату услуг. При этом директор «Экопрома» заверил, что квитанции в итоге придут за несколько месяцев работы регионального оператора. Сергей Пайст отметил, что все неточности по выставлению счетов и обращения обрабатываются при поступлении в единый центр обслуживания клиентов в Пскове.

7 июня в Пскове по адресу улица Льва Толстого, дом 3 открылся единый центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – компании «Экопром». Жители Псковской области могут получить услугу в одном месте, в Центре действует система электронной очереди. Кроме того, в офисе расположен и кол-центр компании.

Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.