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Общество

Пополнение контейнерного парка ожидает псковскую компанию «Экопром»

В ближайшее время региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – компания «Экопром» пополнит свой парк контейнеров для мусора. Об этом заявил директор компании «Экопром» Сергей Пайст в ходе заседания с главами районов под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Пайста, компания будет ориентироваться на предложения от органов местного самоуправления по местам установки контейнерного парка. Директор «Экопром» отметил, что в ряде муниципалитетов мешковый сбор мусора работает успешно, но есть отказы и переход на контейнеры. При этом, как заверил Сергей Пайст, работа ведется в том числе и по установке контейнеров в муниципалитетах.

Директор компании также рассказал, что порядка 2 тысяч 100 населенных пунктов в Псковской области охвачены услугой регионального оператора по обращению с ТКО. Порядка 5 тысяч различных договоров заключены в Псковской области с компанией «Экопром», в результате этой работы, как подчеркнул Сергей Пайст, региональный оператор начисляет оплату населению на 470 тысяч человек, при этом услуга оказывается на 500 тысяч.

Сергей Пайст также заявил, что уровень собираемости платы за услуги регионального оператора от физических лиц составляется порядка 70%, от юридических – 50%.

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