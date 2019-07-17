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Политика

Конституцию предложили изменить в России

В России предложили внести поправки в конституцию, которые расширят полномочия Госдумы. С таким предложением выступил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин. Об этом он написал в статье, которую опубликовала «Парламентская газета».

По мнению Вячеслава Володина, в конституцию РФ необходимо внести «точечные корректировки». Речь идёт о введении нормы, которая позволит Госдуме участвовать в формировании правительства.

На сегодняшний день Госдума лишь дает согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет министров и предлагает его на утверждение президенту. По мнению спикера Госдумы, это не даёт главе государства возможности опереться на альтернативную позицию или мнение о предложенных кандидатурах. При этом Вячеслав Володин отмечает, что сегодня в основном законе страны не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов кабинета министров для их назначения президентом.

Однако спикер Госдумы подчеркивает, что базовые ценности, которые заложены в конституции, должны оставаться неизменными, а поправки лишь уточняют их и помогают реализовать в жизни.

В пресс-службе Кремля отметили, что ознакомились с предложением председателя Госдумы Вячеслава Володина о внесении изменений в конституцию России. По словам Дмитрия Пескова, статья спикера нижней палаты парламента стала темой для дискуссий.

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