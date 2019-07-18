Псковская делегация приняла участие в пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии

13:19, 18 июля 2019, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в пленарном заседании Шестого Форума регионов России и Белоруссии, которое состоялось 18 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, субъект представляют спикер регионального парламента Александр Котов, сенатор Елена Бибикова и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике ПОС Лидия Драгунова.

Участников форума поприветствовала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Она отметила, что каждая такая встреча – это ещё один шаг на пути всесторонней интеграции и межрегионального сотрудничества. «Это повод оценить итог годовой работы и договориться о расшивке узких мест, определить перспективы дальнейшего сотрудничества», - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Она рассказала, что накануне прошли шесть секций, экспертная сессия, расширенное заседание национальных деловых советов, Межпарламентская комиссия Совета Белоруссии и Совета Федерации России, российско-белорусский молодёжный форум «Молодёжь – за Союзное государство» и Форум ректоров вузов двух стран. Стороны подписали более 60 документов, в том числе коммерческие контракты на общую сумму более 8 млрд рублей. Валентина Матвиенко выразила благодарность участникам форума за обсуждение актуальных вопросов сотрудничества России и Белоруссии.

Председатель Совета Республики Беларусь Михаил Мясникович подчеркнул, что с каждым годом на форуме удается заключить все больше новых соглашений и контрактов, что говорит об успешности проекта. Наряду с экономической и политической повесткой форума он отметил значимость молодёжных мероприятий и заявил, что молодых людей обязательно нужно включать в состав делегаций.

В ходе пленарного заседания обсуждалось развитие российско-белорусских отношений, по данному вопросу высказались члены правительства, главы субъектов, ректоры высших учебных заведений, представители деловых кругов.

Второй день форума стартовал со встречи Валентины Матвиенко и Михаила Мясниковича с органами государственной власти регионов, а в заключительной части форума ожидается участие президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.