Великолучанину грозит срок за пособничестве в контрабанде наркотиков

17:09, 18 июля 2019, ПАИ

45-летний житель Великих Лук предстанет перед судом за пособничество в покушении на контрабандный ввоз на территорию России крупной партии наркотиков с целью их последующего сбыта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в великолукской прокуратуре.

В мае 2018 года обвиняемый помог группе лиц, которые пытались ввезти из Латвии гашиш общей массой почти 100 кг. Наркотик был скрыт в тайнике легкового автомобиля, его нашли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. .

Великолучанин заключил с прокуратурой области досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого изобличил соучастников и дал показания о схеме преступной деятельности. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, либо пожизненное заключение.