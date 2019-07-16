0
22:40
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
11:35
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
06:05
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
16:04
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
09:56
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
17:26
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
15:28
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
Еще новости
Происшествия

Великолучанину грозит срок за пособничестве в контрабанде наркотиков

45-летний житель Великих Лук предстанет перед судом за пособничество в покушении на контрабандный ввоз на территорию России крупной партии наркотиков с целью их последующего сбыта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в великолукской прокуратуре. 

В мае 2018 года обвиняемый помог группе лиц, которые пытались ввезти из Латвии гашиш общей массой почти 100 кг. Наркотик был скрыт в тайнике легкового автомобиля, его нашли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. .

Великолучанин заключил с прокуратурой области досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого изобличил соучастников и дал показания о схеме преступной деятельности. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, либо пожизненное заключение. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
16 июля 2019
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
15 июля 2019
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
12 июля 2019
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
10 июля 2019
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
08 июля 2019
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
05 июля 2019
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
05 июля 2019
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
04 июля 2019
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки

Идет загрузка...