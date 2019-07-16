Старинные ценности на 150 тысяч пытались незаконно ввезти в Псковскую область

17:15, 18 июля 2019, ПАИ

Псковские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию 229 старинных предметов общим весом 54 килограмма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Российской Федерации на въезде в страну через МАПП Убылинка на российско-латвийской границе не задекларировал культурные ценности в установленном законом порядке. По заключению эксперта, к ним относятся набор чайных ложек, вилки для лимона в классическом стиле, набор столовых приборов, фруктовница для сервировки стола, шкатулка для украшений, соусники в стиле ампир и в английском стиле, подставки для столовых приборов, щипцы для духов в стиле «Ар-Деко», поднос для сервировки стола, икона «Воскресение Христово», подсвечник, кофейник и молочник. Их рыночная стоимость составила более 150 тысяч рублей.

Псковская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. За незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Ведутся следственные действия.