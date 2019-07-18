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Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Пустошкинского района района Иван Штылин подал документы в ТИК

Председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост главы Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Ивана Штылина на выборы выдвинула партия «Единая Россия». 26 мая он стал победителем предварительного партийного голосования, набрав 66,36 % голосов. Выборы главы Пустошкинского района состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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