Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Пустошкинского района района Иван Штылин подал документы в ТИК
Председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост главы Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Ивана Штылина на выборы выдвинула партия «Единая Россия». 26 мая он стал победителем предварительного партийного голосования, набрав 66,36 % голосов. Выборы главы Пустошкинского района состоятся в Единый день голосования 8 сентября.