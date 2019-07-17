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Экономика

В России массово гибнут пчёлы из-за обработки земель ядохимикатами

В России массово гибнут пчёлы из-за обработки сельхозземель ядохимикатами, пишет газета «Известия».

В результате нарушения законодательства в области обращения с пестицидами и агрохимикатами пострадали 23 региона. По данным Минсельхоза, погибли 35,7 тыс. пчелосемей - 2,6% от их общего количества в данных субъектах. До 30 июля специалисты проанализируют ситуацию и разработают предложения по ее решению, вопрос о компенсации вреда, причиненного имуществу граждан, может быть решен в судебном порядке.

Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов пояснил, что массовая гибель пчел может привести к дефициту меда в ряде регионов. Проблема затронула Курскую, Липецкую, Рязанскую, Орловскую, Тамбовскую, Тульскую, Московскую, Владимирскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Татарстан и Алтайский край

Также эксперты прогнозируют снижение урожая сельхозкультур, которые опыляют эти насекомые, что может повлиять на цены.

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