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В Невельском районе иномарка сбила лося

В Невельском районе 35-летний водитель Kia Cerato сбил лося, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 июля в 23:00 на 178-ом километре трассы Ольша – Велиж - Невель. Водитель иномарки выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и сбил выскочившего на дорогу лося. Транспорт слетел в кювет. В результате ДТП пострадал водитель.

Всего за 17 июля в Псковской области зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили ранения различной степени тяжести.

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