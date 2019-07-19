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Политика

На избирательных участках для петербуржцев в Псковской области будут работать наблюдатели

На избирательных участках для дачников, которые откроются в Псковской области в день выборов губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября, будут работать наблюдатели. Об этом заявил сопредседатель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, который находит в Псковской области с двухдневным визитом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

«Для нас очень важно, чтобы эти двадцать «дачных» избирательных участков, которые будут открыты на территории Псковской области, не остались без внимания со стороны общественности. Мы будем всячески содействовать тому, чтобы на них тоже присутствовали наблюдатели и от кандидатов, и от политических партий, и от Общественной палаты Санкт-Петербурга», - заявил Александр Брод на встрече с председателями территориальных избирательных комиссий, которую организовал облизбирком. Он подчеркнул, что будет задействован и общественный ресурс Псковской области, тем более, что в регионе «уже есть подготовленные люди, которые хорошо себя проявили на выборах президента РФ».

«Главное, чтобы это была не формальность, как это некоторыми воспринимается, а  полноценные избирательные участки для удобства граждан. Не секрет, что в первой декаде сентября, когда проводятся выборы, некоторые избиратели Санкт-Петербурга все еще  продолжают отдыхать на территории Псковской области и собирать свой урожай овощей и фруктов», - сказал сопредседатель «Гражданского контроля».

Он подчеркнул, что открытие «дачных» избирательных участков - это доступность и открытость избирательной системы. «Я думаю, что это направление будет развиваться. Главное, чтобы на этих участках был общественный контроль и они были полноценными», -сказал Александр Брод.

Он добавил, что прибыл в регион, чтобы, прежде всего, понять ход избирательной кампании, узнать какие возникают проблемы, как ведется информирование избирателей и подготовка наблюдателей. По словам Александра Брода, для наблюдателей организуют занятия, а для оценки готовности «дачных» участков к выборам привлекут местных экспертов. 

Также он рассказал о работе «Гражданского контроля» по организации общественного наблюдения на выборах в Псковской области.  Сопредседатель Ассоциации напомнил о недавно принятом законе, позволяющем общественникам участвовать в процессе наблюдения за выборами и выразил надежду, что в Псковской области они непременно будут присутствовать на участках в Единый день голосования.

Александр Брод заверил, что «Гражданский контроль» будет в постоянном контакте с общественниками и избирательными комиссиями, для чего планируется создать  общественные штабы в Пскове и Санкт-Петербурге.

Целью визита Александра Брода в Псковскую область стал мониторинг текущей избирательной компании и процесса создания и работы «дачных» избирательных участков для проведения выборов губернатора Санкт-Петербурга.  В это связи он проводит встречи с руководством избирательных комиссий области, Общественной палаты региона, региональным  отделением Ассоциации юристов России.

Решение об открытии в Псковской области избирательных участков Избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла на заседании 11 июля.  Всего будет открыто 20 участков, сейчас решается вопрос о том, где конкретно они будут располагаться.

Голосование за пределами региона, где проходят выборы, впервые прошло в прошлом году. Эксперимент состоялся в рамках выборов мэра Москвы.

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