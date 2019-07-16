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Пропавшего в мае великолучанина ищет полиция

В Великих Луках правоохранительные органы разыскивают 36-летнего Виктора Касьянова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 30 мая он ушёл из великолукской больницы.

Мужчина жил в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая около 18:00, когда он шёл по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Пропавший ростом 155-160 сантиметров, он имеет худощавое телосложение, коротко подстрижен. Был одет в светлую джинсовую куртку, чёрные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, обращаться по телефонам: 8-953-247-45-76, 8-911-883-38-83 или 02.

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