Девочка пропала в Великих Луках

09:49, 22 июля 2019, ПАИ

Вечером 21 июля в Великих Луках потерялась 10-летняя Полина Дзюбинская. Как сообщается в великолукской группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте», последний раз девочку видели в 19:00 на площади Ленина возле стелы «Город воинской славы».

Пропавшая была одета в розовую футболку, черные лосины и шлепки. Отмечается, что ребенок иногда забывает, как ее зовут. Свой адрес не знает, не помнит. По информации одного из пользователей группы, девочка приблизительно в 20:00 перебегала дорогу от «Мира печати» к «Кофейне».

В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что ребенок ушла из своего дома на улице Стадионной около 17:00. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Полины Дзюбинской, просят обратиться в великолукскую полицию по телефонам: 8(811-53) 5-27-94(дежурная часть), 8-906-223-11-28 (уголовный розыск) или 02.