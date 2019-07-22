По два года тюрьмы грозит двум жителям Куньи за сбыт опасного алкоголя
Двое жителей Куньи предстанут перед судом за сбыт опасного алкоголя. Им грозит до двух лет лишения свободы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Куньинского района.
Установлено, что двое жителей Куньи приобрели на территории великолукских рынков у неустановленных лиц спиртное, несоответствующие требованиям безопасности. После этого обвиняемые привезли алкоголь в Кунью, где разводили его с водой, а затем продавали жителям Куньинского района.
Выяснилось, что один из обвиняемых ранее был судим за совершенное аналогичное преступление.
Прокурор Куньинского района направил в суд материалы дела, возбужденного по части 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта, и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.