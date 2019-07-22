По два года тюрьмы грозит двум жителям Куньи за сбыт опасного алкоголя

10:44, 22 июля 2019, ПАИ

Двое жителей Куньи предстанут перед судом за сбыт опасного алкоголя. Им грозит до двух лет лишения свободы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Куньинского района.

Установлено, что двое жителей Куньи приобрели на территории великолукских рынков у неустановленных лиц спиртное, несоответствующие требованиям безопасности. После этого обвиняемые привезли алкоголь в Кунью, где разводили его с водой, а затем продавали жителям Куньинского района.

Выяснилось, что один из обвиняемых ранее был судим за совершенное аналогичное преступление.

Прокурор Куньинского района направил в суд материалы дела, возбужденного по части 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта, и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.