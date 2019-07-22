Один человек погиб и 15 получили травмы на псковских дорогах за прошедшие выходные

15:26, 22 июля 2019, ПАИ

20 и 21 июля в Псковской области произошли 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 15 получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В субботу в 13:40 в Невельском районе на 37-м километре дороги Невель - Язно ВАЗ-211440 съехал в левый кювет и врезался в дерево. 70-летний водитель и пассажиры – 55-летняя и 84-летняя женщины – доставлены в больницу.

В 15:25 в Пскове у дома № 5 по улице Труда ZAZ Chance под управлением 63-летнего мужчины сбил 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали.

В 15:45 в Куньинском районе на 439-м километре дороги Москва - Балтия LADA-217230 на перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-21124. В результате ДТП травмы получил 33-летний водитель ВАЗа. За рулем LADA был 50-летний мужчина, он не пострадал.

В 18:05 в Бежаницком районе в деревне Махново 15-летний водитель мопеда «Ranger» на закруглении дороги не справился с управлением, транспортное средство врезалось в металлическое ограждение земельного участка, а мопедист упал на землю. Молодой человек получил незначительные травмы.

В 23:10 в Псковском районе на 9-м километре дороги Псков – Кислово - Палкино Daewoo Nexia на закруглении дороги съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 30-летний и 21-летний пассажиры.

В воскресенье в 1:46 в Пскове у дома № 19 по улице Кузбасской Дивизии Great Wall под управлением 19-летнего молодого человека при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу ВАЗ-21150, за рулем которого была 34-летняя женщина, и совершил с ним столкновение. Травмы получила 27-летняя пассажирка ВАЗа.

В 4:30 в Гдовском районе на 116-м километре дороги Заполье - Гдов ВАЗ-21150 съехал с дороги в левый кювет по ходу движения и перевернулся. Машиной управлял 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. В аварии пострадала его 26-летняя пассажирка.

В 11:04 в Печорском районе в деревне Задребье 15-летняя девушка не справилась с управлением ВАЗ-2109, в результате чего машина съехала с дороги. Подростка госпитализировали.

В 13:00 в Невельском районе на 4-м километре дороги Усть-Долыссы – Курилиха Mitsubishi Outlander под управлением 38-летнего водителя столкнулся с LADA Largus. Оба автомобиля заняли неправильное положение на проезжей части. В больницу доставлены 66-летний водитель и 64-летняя пассажирка LADA. Также пострадала ехавшая в Mitsubishi 7-летняя девочка.

В 15:40 в Псковском районе в деревне Торошино у дома № 11 по улице Вокзальной скутер сбил 31-летнюю женщину, которая находилась на обочине. Водитель скрылся с места ДТП.

В этот же день в 20:00 в Псковском районе на 1-м километре дороги Псков – Кислово - Палкино Honda CRV насмерть сбил 59-летнего велосипедиста. Автомобиль выполнял обгон на закруглении дороги.