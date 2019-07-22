Арест счетов и имущества вынудил великолучанина выплатить почти 900 тысяч за сгоревший автомобиль

11:00, 22 июля 2019, ПАИ

Материальный ущерб в 857 тыс. рублей за сгоревший автомобиль выплатил великолучанин после вмешательства приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств регионального Управления ФССП находился исполнительный лист о взыскании с жителя Великих Лук материального ущерба, причинённого им в результате пожара. Судебные приставы увеломили мужчину о том, что в отношении него имеется судебное решение и возбуждено исполнительное производство. Однако, материальный ущерб он не выплатил.

Тогда имущество должника было арестовано, также вынесен запрет на регистрационные действия с ним, обращено взыскание на доходы и на все денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях. Кроме того, мужчину временно ограничили в праве выезжать за пределы Российской Федерации.

После всех запретов великолучанин выплатит всю сумму материального ущерба и исполнительский сбор.