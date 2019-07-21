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Общество

Экобокс для сбора батареек установлен в Пскове

В приемной комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Псковской области установлен экобокс для сбора батареек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в профильном комитете.

Батарейки можно принести в часы работы комитета с 9:00 до 18:00 в рабочие дни с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Комитет по строительству и ЖКХ располагается по адресу: Псков, улица Ленина, 6а, 2 этаж, вход со двора.

В региональном комитете по строительству и ЖКХ отметили, что любая батарейка, аккумулятор мобильного телефона и любого современного гаджета имеет особый знак: перечеркнутую мусорную корзину. Символ означает «Выбрасывать запрещено!». Поэтому следует утилизировать батарейки в экобокс.

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