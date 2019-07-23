Около 200 школьников из Псковской области отправятся на экскурсии по программе «Моя Россия»

15:56, 23 июля 2019, ПАИ

В этом году около 200 школьников из Псковской области отправятся на экскурсии по культурно-просветительской программе «Моя Россия» в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками экскурсионных поездок станут одарённые дети, победители конкурсов, фестивалей и олимпиад различного уровня. Для них подготовлены несколько маршрутов: «Засечная черта» (Москва — Калуга — Козельск — Тула), «Императорский маршрут» (Тюмень — Тобольск), «По Лермонтовским местам» (Пятигорск — Ессентуки — Кисловодск — Железноводск), «Моя Россия: град Петров» (Санкт-Петербург).

Финансируются поездки детей и сопровождающих из федерального бюджета.

Программу «Моя Россия» реализует Министерство культуры РФ при партнёрстве Российского союза туриндустрии (Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»). Её цель - популяризация культурного наследия народов России, приобщения молодежи к культуре и истории страны.

В Псковской области создан маршрут «Духовные истоки». Он рассчитан на 4 дня, за которые дети посетят Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы. В этом году регион пример более тысячи школьников из других субъектов Федерации.