0
18:20
На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
18:08
Ганза в Пскове - 2019: Организаторы подвели итоги проведения фестиваля
16:38
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
13:06
Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
09:33
Певица Натали поделилась впечатлениями от поездки в Псков
17:15
Пушкину и Гранину посвятят фестиваль «Осень в Михайловском - 2019» в Пушкинских Горах
15:47
Работы по благоустройству площади районного Дома культуры начались в Усвятах
Еще новости
Культура

Около 200 школьников из Псковской области отправятся на экскурсии по программе «Моя Россия»

В этом году около 200 школьников из Псковской области отправятся на экскурсии по культурно-просветительской программе «Моя Россия» в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками экскурсионных поездок станут одарённые дети, победители конкурсов, фестивалей и олимпиад различного уровня. Для них подготовлены несколько маршрутов: «Засечная черта» (Москва — Калуга — Козельск — Тула), «Императорский маршрут» (Тюмень — Тобольск), «По Лермонтовским местам» (Пятигорск — Ессентуки — Кисловодск — Железноводск), «Моя Россия: град Петров» (Санкт-Петербург).

Финансируются поездки детей и сопровождающих из федерального бюджета.

Программу «Моя Россия» реализует Министерство культуры РФ при партнёрстве Российского союза туриндустрии (Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»). Её цель -  популяризация культурного наследия народов России, приобщения молодежи к культуре и истории страны.

В Псковской области создан маршрут «Духовные истоки». Он рассчитан на 4 дня, за которые дети посетят Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы.  В этом году регион пример более тысячи школьников из других субъектов Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
23 июля 2019
На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
23 июля 2019
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
23 июля 2019
Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
Певица Натали поделилась впечатлениями от поездки в Псков
23 июля 2019
Певица Натали поделилась впечатлениями от поездки в Псков
Пушкину и Гранину посвятят фестиваль «Осень в Михайловском - 2019» в Пушкинских Горах
22 июля 2019
Пушкину и Гранину посвятят фестиваль «Осень в Михайловском - 2019» в Пушкинских Горах
Работы по благоустройству площади районного Дома культуры начались в Усвятах
22 июля 2019
Работы по благоустройству площади районного Дома культуры начались в Усвятах
Цифровое чучело в виртуальной саванне: каким вышел авторемейк «Короля Льва» от Disney
19 июля 2019
Цифровое чучело в виртуальной саванне: каким вышел авторемейк «Короля Льва» от Disney
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
19 июля 2019
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал 1

Идет загрузка...