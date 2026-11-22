Эксперт не ожидает дальнейшего ослабления рубля до конца года

19:23, 22 ноября 2026, ПАИ

С начала года рубль подешевел по сравнению с долларом примерно на четыре процента, однако до конца года дальнейшего снижения его курса не ожидается. Такую оценку привела брокер Екатерина Канивец, пишет «Прайм».

По её прогнозу, доллар и юань останутся вблизи текущих уровней – 83 и 12,4 рубля соответственно. Одним из факторов недавнего укрепления рубля эксперт назвала приток экспортной выручки: в третьем квартале она выросла за счёт повышения котировок Brent и сужения дисконтов к Urals. Сейчас тенденция изменилась: нефть торгуется ближе к $90 за баррель, что, по оценке Канивец, не предполагает дальнейшего ослабления рубля.

При этом в ближайшие полтора месяца драйверов активного роста курса нет, если не произойдёт существенных изменений в спросе на импорт или не ускорится падение нефтяных цен. Это могло бы вызвать дисбаланс спроса и предложения из-за сокращения последнего, указала финансист. Покупки валюты и золота Минфином, по её словам, скорее всего, продолжатся при текущих котировках, однако этот фактор обычно влияет на настроения участников рынка, а не на реальный курс. При снижении цен на нефть поддержка валюты со стороны Минфина будет ослабевать, заключила она.