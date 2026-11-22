Искусство, дизайн и нейросети: как бежаницкие школьники побывали в Академии Штиглица
Воспитанники Бежаницкой детской школы искусств и педагог художественного отделения Александра Никитина приняли участие в профориентационно-образовательном воркшоп-марафоне «Академия Штиглица: искусство, дизайн, искусственный интеллект». Об этом пишет газета «Сельская новь».
Программа была насыщенной: знакомство с арт-профессиями будущего, арт-терапевтический тренинг по генерации идей, практические мастер-классы – «Промпт-лаборатория», «Нейро-мерч», «Нейро-афиша» и «Цифровая выставка».
Во второй день участники работали в формате креативного бюро: получив техническое задание, команды создавали цифровую коллекцию образов, паттернов, стикеров и открыток, а затем защищали идеи в питчинге перед преподавателями и студентами старших курсов.
В составе команды «Псков-Курск» юные художники Даниил Евдокимов, Людмила и Алла Гужавины вошли в 18 лучших из 96.
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