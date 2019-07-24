Прокурор Псковской области не видит пользы от массовых мероприятий для трудных подростков

11:28, 24 июля 2019, ПАИ

В Псковской области необходимо усилить внимание к подростковым правонарушениям. На этом настаивает прокурор региона Сергей Белов. Тема была поднята 24 июля на расширенной коллегии прокуратуры Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава ведомства подчеркнул, что в регионе за первое полугодие выявлено порядка 9 тысяч различных правонарушений. Это и задержка заработной платы на предприятиях, и факты некачественного капремонта, и противоречащие законодательству нормативные акты, принимаемые на местах. Есть в этом списке и особо тяжкие и тяжкие преступления, по ним, отметил Сергей Белов, идет снижение. Но в этом списке стоит обратить внимание на правонарушения, совершаемые подростками. Они фиксируются в Псковской области несмотря на принимаемые профилактические меры.

По словам прокурора области, практика показала, что «массовые мероприятия для трудных подростков не эффективны». Необходимые иные мероприятия. Сергей Белов выразил надежду, что профилактика в комплексе даст положительный результат.