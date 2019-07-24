0
11:41
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
11:16
Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения
10:47
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
10:38
За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области
10:11
Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации
09:37
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
21:40
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
Еще новости
Общество

Прокурор Псковской области не видит пользы от массовых мероприятий для трудных подростков

В Псковской области необходимо усилить внимание к подростковым правонарушениям. На этом настаивает прокурор региона Сергей Белов. Тема была поднята 24 июля на расширенной коллегии прокуратуры Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава ведомства подчеркнул, что в регионе за первое полугодие выявлено порядка 9 тысяч различных правонарушений. Это и задержка заработной платы на предприятиях, и факты некачественного капремонта, и противоречащие законодательству нормативные акты, принимаемые на местах. Есть в этом списке и особо тяжкие и тяжкие преступления, по ним, отметил Сергей Белов, идет снижение. Но в этом списке стоит обратить внимание на правонарушения, совершаемые подростками. Они фиксируются в Псковской области несмотря на принимаемые профилактические меры.

По словам прокурора области, практика показала, что «массовые мероприятия для трудных подростков не эффективны». Необходимые иные мероприятия. Сергей Белов выразил надежду, что профилактика в комплексе даст положительный результат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
24 июля 2019
В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения
Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения
24 июля 2019
Прокуратура Псковской области проверит работу учреждений здравоохранения
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
24 июля 2019
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области
24 июля 2019
За конструктивное взаимодействие поблагодарил Михаил Ведерников прокуратуру Псковской области
Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации
24 июля 2019
Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
24 июля 2019
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём святой княгини Ольги
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
23 июля 2019
Троицкий собор Пскова отметит престольный праздник 24 июля
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
23 июля 2019
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы

Идет загрузка...