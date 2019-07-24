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Политика

В Латвии министр юстиции раскритиковал министра внутренних дел за посещение концерта Григория Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс обрушился с критикой на своего коллегу - министра внутренних дел Сандиса Гиргена за поход на концерт российского исполнителя Григория Лепса в Юрмале. По словам Яниса Борданса, МВД Латвии следовало внести Григория Лепса в черный список и закрыть для него въезд в страну, пишет Delfi. Его аргумент — Лепс «близок к Владимиру Путину и криминальным кругам».

СМИ объясняют такой выпад политическими интересами глав двух ведомств — Борданс принадлежит к Новой консервативной партии, а Гирген к либеральному движению «Кому принадлежит страна».

В мае 2019 года Григорию Лепсу закрыла въезд Литва, прежде в черный список артиста внесли в США, Израиле и на Украине.

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