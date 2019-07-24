В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим

12:37, 24 июля 2019, ПАИ

В Псковской области запланировано повышение заработной платы у муниципальных служащих.

«Мы поработали с Псковским областным Собранием депутатов и приняли непростое и важное решение — на сентябрьской сессии парламента мы рассмотрим повышение зарплат для муниципальных служащих», - заявил на совещании с главами муниципальных районов и городских округов губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что «сложно требовать качественную работу» в сложившихся условиях. «Зачастую многие в поселках получают зарплату ниже МРОТ», - добавил он.

Михаил Ведерников добавил, что в Псковской области планируется также ввести систему поощрения муниципальных районов. Сейчас разрабатывается система оценки, в ней будет от 12 до 20 критериев. «Если район быстро и качественно будет реализовать проекты, то он должен получать поощрение», - уточнил губернатор.