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Политика

Оценку состояния жилья для педагогов выполнят в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципальных районов собрать и предоставить информацию о состоянии муниципального жилья, которое в перспективе планируется предложить приезжающим на работу педагогам. Он пояснил, что такую оценку нужно провести для того, чтобы в дальнейшем была возможность, в том числе с поддержкой из регионального бюджета, решать кадровый вопрос. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передаёт с совещания с главами районов, которое губернатор проводит 24 июля.

«Вы все знаете, что у нас нет такого дефицита учителей как врачей, но если посмотреть на возраст работающих педагогов, то видно, что скоро и с учителями может возникнуть проблема», - сказал Михаил Ведерников.

Он напомнил, что с начала следующего года в России стартует программа «Сельский учитель». Ее анонсировал Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию. По проекту, педагоги при переезде в сельскую местность будут получать выплату в размере 1 млн рублей. Средства будут перечисляться из федерального бюджета. 

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