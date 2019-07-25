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Экономика

На ремонт цепных мостов в Острове запланировано около 270 млн рублей

На ремонт цепных мостов в Острове запланировано около 270 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

По его словам, на данный момент конкурсная документация на выполнение работ находится в стадии согласования. Ремонт будет проведен в течение двух лет, в 2019 году на работы предусмотрено 100 млн рублей, в 2020 - порядка 170 млн рублей. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

«Будет проведен капремонт мостов с элементами реставрации, восстановлена несущая способность конструкции, мосты приведут в нормативное состояние», - уточнил Борис Елкин.

Средства на ремонт цепных мостов правительство РФ выделило по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

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