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Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал лидером рейтинга «Эффективность системы «Инцидент-менеджмент» в Instagram-аккаунтах глав российских регионов» в Северо-Западном федеральном округе. Результаты исследования опубликовали Telegram-каналы «Иполитика» и «Незыгарь».

Вместе с Михаилом Ведерниковым лидером в рейтинге в СЗФО стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Они набрали по шесть баллов.

В результатах исследования отмечается, что псковский губернатор набрал высокие баллы в связи с тем, что в своём Instagram-аккаунте он отвечает гражданам на все комментарии, в том числе и на негативные. При этом составители рейтинга добавляют, что ответы Михаила Ведерникова не только становятся полезными для пользователей Instagram, но и используются аккаунтами региональных комитетов и управлений. Авторы рейтинга подчеркивают, что такой подход работы псковского губернатора способствует восприятию его населением, как открытого к диалогу руководителя.

В рейтинге по СЗФО по пять баллов набрали губернаторы Вологодской области Олег Кувшинников и Калининградской Антон Алиханов. Три балла получили глава Новгородской области Андрей Никитин, а ноль баллов - губернаторы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, Карелии Артур Парфенчиков, Коми Сергей Гапликов и Мурманской области Андрей Чибис.

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