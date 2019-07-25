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Общество

Разработана концепция расширения улицы Кузбасской Дивизии в Пскове с запуском по ней автобусов

В Пскове разработана концепция расширения улицы Кузбасской Дивизии с запуском по ней автобусного маршрута. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 25 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова, улица должна стать «широкой артерией», которая соединит ряд районов. Пока разработана только концепция проекта.

Кроме того, глава администрации Пскова рассказал, что выделены средства на проектирование новых дорог в микрорайоне Овсище, которые существенно разгрузят его.

Улица Кузбасской Дивизии проходит на границе Пскова и Псковского района. Она соединяет с городом новый микрорайон деревни Родина - улицы Никольскую и Владимирскую.

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