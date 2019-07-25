При попытке уехать на работу в Европу великолучанин стал жертвой мошенников

14:28, 25 июля 2019, ПАИ

46-летний житель Великих Лук, пытавшийся уехать на работу в Европу, стал жертвой мошенников и лишился денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конце июня мужчина оставил заявку на сайте компании, занимающейся трудоустройством в странах Европы. Вскоре ему пришло сообщение о наличии вакансии. Великолучанин отправил по электронной почте все запрашиваемые документы с персональными данными и в ответ получил предложение приехать для решения организационных вопросов в Санкт-Петербург или оформить необходимые бумаги дистанционно, но за деньги. Мужчина выбрал второй вариант и перевёл около 9 тысяч рублей.

После получения денег представители фирмы перестали выходить на контакт. Тогда великолучанин обратился в полицию.