Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов

14:53, 25 июля 2019, ПАИ

В России в ближайшее время может упроститься процедура получения вида на жительство иностранными гражданами. МВД разработало документ, который предусматривает, к примеру, отказ от сдачи экзамена на знание русского языка, истории России, основ российского законодательства. Но это будет действовать только в том случае, если у мигранта есть ближайшие родственники, являющиеся гражданами России, и это не супруг, сообщает ТАСС.

Кроме того, законопроект предполагает выдавать таким гражданам бессрочный вид на жительство. Сейчас выдается на три года.

Документ также позволит сократить срок рассмотрения заявлений о получении вида на жительство с 6 до 4 месяцев. Учтены в нем и другие детали. Так, если мигрант является квалифицированным специалистом, в котором заинтересовано государство, то спустя полгода работы в России, он получает вид на жительство напрямую, а еще через полгода может получить гражданство РФ.