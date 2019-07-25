0
14:53
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
11:35
Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram
20:57
Эксперты о повышении зарплаты муниципальных служащих в Псковской области: Это позволит сформировать кадровое ядро на местах
19:37
Что нам минкульт готовит: Обсуждаем с псковскими экспертами предложение о налоговых льготах для инвесторов
12:37
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
20:38
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
12:18
Михаил Пашков уходит в отставку с поста главы Новоржевского района
Еще новости
Политика

Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов

В России в ближайшее время может упроститься процедура получения вида на жительство иностранными гражданами. МВД разработало документ, который предусматривает, к примеру, отказ от сдачи экзамена на знание русского языка, истории России, основ российского законодательства. Но это будет действовать только в том случае, если у мигранта есть ближайшие родственники, являющиеся гражданами России, и это не супруг, сообщает ТАСС.

Кроме того, законопроект предполагает выдавать таким гражданам бессрочный вид на жительство. Сейчас выдается на три года.

Документ также позволит сократить срок рассмотрения заявлений о получении вида на жительство с 6 до 4 месяцев. Учтены в нем и другие детали. Так, если мигрант является квалифицированным специалистом, в котором заинтересовано государство, то спустя полгода работы в России, он получает вид на жительство напрямую, а еще через полгода может получить гражданство РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
25 июля 2019
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram
25 июля 2019
Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
24 июля 2019
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
23 июля 2019
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
Михаил Пашков уходит в отставку с поста главы Новоржевского района
22 июля 2019
Михаил Пашков уходит в отставку с поста главы Новоржевского района
На избирательных участках для петербуржцев в Псковской области будут работать наблюдатели
19 июля 2019
На избирательных участках для петербуржцев в Псковской области будут работать наблюдатели
Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Пустошкинского района района Иван Штылин подал документы в ТИК
18 июля 2019
Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Пустошкинского района района Иван Штылин подал документы в ТИК
Шагом вперёд назвал Александр Брод открытие в Псковской области избирательных участков на выборах губернатора Петербурга
18 июля 2019
Шагом вперёд назвал Александр Брод открытие в Псковской области избирательных участков на выборах губернатора Петербурга

Идет загрузка...