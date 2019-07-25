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Экономика

«Дорожные карты» по развитию конкуренции в Псковской области утвердят 1 октября

«Дорожные карты» по развитию конкуренции в Псковской области должны быть утверждены 1 октября. Об этом сообщил председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на рабочем совещании по вопросам утверждения планов мероприятий по развитию конкуренции в субъектах РФ  25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев отметил, что «дорожные карты» формируются по 40 направлениям. Все планы мероприятий будут отдельно рассмотрены, после того, как завершится их разработка.  Он попросил коллег не снижать темп работы.

В состоявшемся рабочем совещании по вопросам утверждения планов мероприятий по развитию конкуренции приняли участие заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов, вице-губернатор Нинель Салагаева, руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец, руководители комитетов областной администрации, главы районов.

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