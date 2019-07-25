Представитель ФАС России: У Псковской области колоссальный потенциал развития

15:41, 25 июля 2019, ПАИ

Как выстроить качественную работу в Псковской области, чтобы избежать нарушения антимонопольного законодательства, — 25 июля эту тему обсудили участники рабочего совещания по вопросам утверждения планов мероприятий («дорожных карт») развития конкуренции в субъектах РФ, которое прошло в Пскове.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андреем Цыгановым была дана высокая оценка работы в Псковской области в части соблюдения антимонопольного законодательства.

«Потенциал для развития Псковской области колоссальный. Если действительно построить работу, которая будет направлена на пресечение нарушений в сфере антимонопольного законодательства, всем будет легче и не надо будет столько анальгина покупать. Я призываю органы власти, органы местного самоуправления активнее пользоваться возможностью узнать из первых рук: как не нарушить законодательство», - сказал он.

Сейчас особое внимание ФАС нацелено на соблюдение законодательства при реализации нацпроектов в регионах. К сожалению, выявляются нарушения, например, в части господдержки фермеров, есть случаи картельного сговора. «Но мы научились их выявлять и наказывать», - добавил Андрей Цыганов.

Он уточнил, что в целом тема государственной поддержки и соблюдения при этом законодательства, - серьезная. «Мы хотели бы с помощью разъяснительных и правовых мер дать возможность избегать подобного рода нарушений и негативных последствий», - добавил спикер.