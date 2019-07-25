Псковское УФАС настаивает на увеличении числа частных компаний в сфере детского отдыха

15:25, 25 июля 2019, ПАИ

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец считает, что необходимо увеличить число частных компаний, работающих в сфере детского отдыха и на рынке социальных услуг в целом. Об этом она заявила на рабочем совещании по вопросам утверждения планов мероприятий по развитию конкуренции в субъектах РФ, которое состоялось 25 июля в администрации Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Милонаец, на сегодняшний день в сфере детского отдыха на частные компании приходится только 10-11% рынка, а это 9-10 организаций. Она выразила опасение, что в дальнейшем эту нишу займут фирмы из Санкт-Петербурга и Москвы, а не местные, из Псковской области.

«У нас сокращаются детские лагеря, сам Бог велел подумать о том, чтобы пустить частный сектор на этот рынок», - сказала Ольга Милонаец.

Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева поддержала руководителя УФАС. Она отметила, что обозначенная проблема в сфере детского отдыха действительно существует, но есть механизмы её решения. При этом она заметила, что это непростой рынок, в этой сфере предъявляется к организациям большое количество требований.

Ольга Милонаец также рассказала, что антимонопольная служба провела большую работу в рамках национальных проектов, состоялись встречи с каждым из областных профильных комитетов. Она добавила, что основные финансовые вложения по нацпроектам будут в 2020 году.

Кроме того, сообщила Ольга Милонаец, в следующем году предстоит ликвидировать неэффективные государственные и муниципальные предприятия. Она привела в пример Великие Луки, где за право убирать городской пляж борются сразу два муниципальных предприятия. При этом, уверена глава УФАС, заниматься уборкой пляжа могла бы частная компания.