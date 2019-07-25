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В Псковской области ежедневно выявляют 5-7 случаев домашнего насилия

Сотрудники полиции Псковской области фиксируют ежедневно обращения от граждан, ставших жертвами домашнего насилия.

«Статистика с домашним насилием у нас печальная. Каждый день 5-7 фактов выявляют», - рассказал на встрече с представителями средств массовой информации начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава областного управления МВД подчеркнул, что алгоритм работы с такими «жестокими членами семьи» детально выстроен. Первым шагом является привлечение дебошира к административной ответственности, следующий шаг — уголовная ответственность.

«Все дела расследуются», - заверил руководитель ведомства.

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