В Псковской области ежедневно выявляют 5-7 случаев домашнего насилия
Сотрудники полиции Псковской области фиксируют ежедневно обращения от граждан, ставших жертвами домашнего насилия.
«Статистика с домашним насилием у нас печальная. Каждый день 5-7 фактов выявляют», - рассказал на встрече с представителями средств массовой информации начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников.
Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава областного управления МВД подчеркнул, что алгоритм работы с такими «жестокими членами семьи» детально выстроен. Первым шагом является привлечение дебошира к административной ответственности, следующий шаг — уголовная ответственность.
«Все дела расследуются», - заверил руководитель ведомства.