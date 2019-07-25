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В Псковской области улучшилась раскрываемость фактов продажи наркотиков через закладки

В Псковской области улучшилась раскрываемость преступлений, связанных с продажей наркотиков через закладки. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на встрече с журналистами 25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы УМВД, наркопреступления в регионе, в основном, происходят посредством закладок. «Выявлять их стали лучше, с этим и связан рост количества зарегистрированных преступлений», - пояснил он.

Начальник УМВД России по Псковской области отметил, что в регионе растёт число краж и мошенничеств через Интернет, из-за большего количества выявленных наркопреступлений есть рост по особо тяжким и тяжким преступлениям. При этом он отметил, что в Псковской области раскрывается 7,4 преступления из 10.

Алексей Овсянников сообщил, что за первое полугодие текущего года в Псковской области 220 преступлений совершили подростки, из них 31 связано с наркотиками. Чаще всего преступления совершают лица в возрасте от 16 до 18 лет. Он также отметил, что в прошлом году к уголовной ответственности привлекли 11 студентов именно за распространение наркотиков. «Большинство из них из благополучных семей, просто воспринимают это как способ легкого заработка», - пояснил начальник УМВД.

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