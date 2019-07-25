Внешнеторговый оборот в зоне работы Псковской таможни составил 782,3 млн долларов за полгода

18:14, 25 июля 2019, ПАИ

За 1 полугодие внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни составил 782,3 млн долларов, что ниже аналогичного периода прошлого года на 20,3%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

«Данный факт обусловлен снижением стоимостного объема импорта на 22,2%. Стоимостной объем экспорта увеличился на 12,6% и составил 59,26 млн долларов», - прокомментировала заместитель начальника таможни Юлия Тулумбасова. Доля экспорта в 2019 году увеличилась в 1,5 раза и составила 8% от общего объема товарооборота.

Наиболее развит товарооборот со странами дальнего зарубежья – 99%. Экспорт в регионе деятельности Псковской таможни, в основном, осуществляется в страны Прибалтики: Эстонию (20%), Латвию (20%), Литву (13%), Румынию (9%), Украину (7%), Финляндию (3%), Польшу (3%). При импорте товаров крупнейшими партнерами являются Германия (17%), Китай (16%), Италия (10%), Австрия (7%), Венгрия (5%), Швеция (3%), Латвия (4%).