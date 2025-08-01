Цифровой рубль поэтапно внедрят в бюджетную систему России

08:30, 01 августа 2025, ПАИ

Закон, который предусматривает постепенное внедрение цифрового рубля в сферу бюджетных расчётов, подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в Бюджетном кодексе появится понятие «счёт цифрового рубля Федерального казначейства». Такой счёт открывается через платформу Центробанка и обслуживается без комиссии.

Согласно документу, участники системы казначейских платежей получат возможность использовать цифровой рубль при расчётах. Федеральное казначейство будет направлять распоряжения о переводе цифровых рублей в Банк России.

С 1 октября 2025 года расчёты цифровыми рублями начнут применяться при исполнении федерального бюджета, но только по ограниченному перечню расходов. Этот перечень определит Правительство РФ по согласованию с Банком России.

С 1 января 2026 года цифровой рубль можно будет использовать при всех расходах федерального бюджета, а также при зачислении доходов в казну. С 1 июля 2027 года цифровой рубль начнёт использоваться в региональных и муниципальных бюджетах, а также в государственных внебюджетных фондах.

Ранее в Банке России сообщали, что массовое внедрение цифрового рубля начнётся 1 сентября 2026 года. Цифровые рубли будут находиться в обращении наряду с наличными и безналичными. Открыть кошелек и пользоваться цифровой национальной валютой люди смогут через привычные приложения банков, подключенных к платформе цифрового рубля Банка России. Все операции с цифровой национальной валютой для граждан будут бесплатными. Выбор, пользоваться или нет цифровыми рублями, остаётся за человеком. Подробнее об этом читайте здесь.