Псковское отделение «Деловой России» и министерство экономического развития области подписали соглашение

16:26, 30 июля 2025, ПАИ

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписало соглашение о сотрудничестве с министерством экономического развития Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Соглашение в рамках открытия офиса организации в Пскове подписал председатель регионального отделения Дмитрий Мельников и министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

«Мы формализовали наши взаимоотношения. По факту мы сотрудничаем достаточно давно – «Деловая Россия» входит в четвёрку крупнейших деловых предпринимателей страны.

Отделение развивается, и я уверен, что совместно мы реализуем много проектов, которые пойдут на пользу как бизнесу, так и региону и государству в целом», – сказал Андрей Михеев.

Ранее сообщалось, что в Пскове открылся первый региональный офис «Деловой России».